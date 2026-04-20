Глава Дмитровского округа провел встречу с лидерами общественного мнения

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов и его заместители обсудили актуальные вопросы с лидерами общественного мнения. На встрече присутствовали представители поселков Останкино и дома отдыха Горки, села Озерецкое, деревень Рыбаки, Пески, Агафониха и Акишево.

Жители выразились обеспокоенность слухами, что часть территории округа рядом с Останкино будет передана Лобне. Михаил Шувалов заверил, что Дмитровский округ останется в своих границах.

«Мы никому нашу дмитровскую землю не отдадим. Моя задача как руководителя муниципалитета заключается в том, чтобы сделать каждый населенный пункт нашего большого округа соответствующим стандарту проживания в Подмосковье — по комфорту и качеству. И вместе мы это обязательно сделаем!» — сказал глава округа.

На встрече также поднимали вопросы об увеличении объемов контейнерных площадок на летний период в связи с приездом дачников, модернизации освещения в парке поселка Останкино, установке детской площадки в Акишеве и перебоях в подаче электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Руководитель муниципалитета поручил своему заместителю Сергею Гудзю определить место под детскую площадку в Акишево. Михаил Шувалов также распорядился в ближайшее время организовать выезд на места совместно с представителями «Россетей», чтобы пообщаться с жителями и выяснить причины перебоев с электроснабжением.

Эко‑активист Юрий Масленников поблагодарил администрацию округа и лично Михаила Шувалова за проведенные в сентябре прошлого года работы по расчистке русла речки Мещерихи. Также он поднял проблему распространения борщевика Сосновского и предложил изымать землю у собственников, которые годами не борются с этим опасным растением.

Михаил Шувалов подчеркнул, что все замечания, просьбы и пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения, были запротоколированы. По каждому вопросу будет проведена работа, главная цель которой — улучшение качества и уровня жизни жителей Дмитровского округа.