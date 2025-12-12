Глава Дмитровского округа провел совещание по вопросам здравоохранения

В очередном «здравчасе» приняли участие руководитель муниципалитета Михаил Шувалов, руководители бюджетных медицинских учреждений, а также в режиме ВКС — заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ирина Кононова. Основной темой обсуждения стали обращения жителей, связанные с получением медицинских услуг.

Большая часть обращений населения касается некорректной работы электронных сервисов. В этой ситуации медики не могут повлиять на положение дел. На совещании отметили, что жителям необходимо доносить информацию в чатах и с помощью листовок об альтернативных путях записи на прием и вызова врача на дом через колл‑центр и роботизированные сервисы.

Кроме того, врачи, администраторы и медсестры на постах должны информировать пациентов поликлиник о назначаемых анализах, процедурах и лекарствах, получении медицинских документов и другим вопросам.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян рассказал о чатах по направлениям — для взрослой и детской поликлиник, акушерства и роддома, школы сахарного диабета и других. Эти каналы успешно работают для пациентов лечебно-профилактических учреждений.

Михаил Шувалов подчеркнул, что необходимо расширить работу по о информированию населения. «Чтобы люди знали не только о поступлении нового оборудования и освоении новейших технологий в борьбе с заболеваниями, но и о тех, кто работает в подразделениях больницы и каждый день лечит и спасает взрослых и детей», — сказал глава Дмитровского округа.