Глава Дмитровского округа провел отчет перед жителями о работе ЖКХ

В прошлом году в округе стартовала масштабная модернизация теплоснабжения по программе губернатора. Заменили 10,3 километра теплосетей на 36 участках, что охватило более 100 тысяч жителей и 120 социальных объектов. Отремонтировали пять котлов в котельных в Ермолино, Дмитрове на улице Водников, Яхроме на улице Ленина, поселках Деденево и Новосиньково. В модернизацию ресурсоснабжающих организаций вложили около 17 миллионов рублей.

При поддержке губернатора ресурсоснабжающие организации получили новую спецтехнику. Проведена модернизация систем водоснабжения: реконструкция водозаборного узла в Дмитрове на улице Пушкинская охватила 14 тысяч жителей микрорайонов Маркова, Аверьянова, улицы Оборонной и района Заречье. На 99 процентов завершена реконструкция водозаборного узла в Яхроме для 7,5 тысячи жителей.

На девяти водозаборных узлах установлены станции водоочистки в Рогачево, Бунятино, Новосиньково, Горшково, Куликово, Парамоново, Подъячево и Деденево.

«Чистые подъезды, качественная вода, тепло в доме, отсутствие аварий на сетях — все это очень важно для наших жителей», — отметил Михаил Шувалов.

В прошлом году капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов — более 7 тысяч жителей, обновили 22 подъезда. В этом году запланирован капремонт 55 домов для более 5 тысяч жителей, ремонт 21 подъезда и устранение 227 текущих дефектов.

В планах — строительство шести блочно-модульных котельных в поселках Автополигон, Останкино, Орудьево, в Дмитрове на улице Внуковской, деревнях Горшково и Куликово. Запланирован ремонт 31 участка теплосетей и одной котельной, что охватит порядка 100 тысяч жителей. Начнется строительство очистных сооружений в Дмитрове и селе Орудьево.

«Сейчас идет ответственный период — подготовка к зиме. Все это требует жесткого контроля. Поручаю своему заместителю Игорю Крулю еженедельно проводить штабы с ресурсниками и лично проверять устранение дефектов, о которых сообщают жители. Не допускайте срывов графика подключения котельных после планово-предупредительных работ», — сказал Михаил Шувалов.