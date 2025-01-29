Глава Дмитровского округа провел личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Иван Курданин и городской прокурор Андрей Пашков ответили на вопросы заявителей. Темы обращений касались жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта и других сфер.

Жителей Ивашева и соседних деревень — Шелепина и Орудьева — интересовало строительство объектов возле их населенных пунктов. Глава округа, накануне выезжавший в Ивашево, дал пояснения по этому вопросу и пообещал, что власти рассмотрят просьбу о прокладке дороги.

Предприниматель Леонид пожаловался на сложности с оформлением земли в собственность. Советник главы округа Ольга Шеломанова пообещала, что необходимую бумагу подготовят в течение двух дней. Иван Курданин также обсудил с бизнесменом, который является мастером спорта и сотрудничает с Федерацией горнолыжного спорта России, возможность возродить канатную дорогу в Икше.

Три многодетных матери обратились к главе округа из-за отказа им в предоставлении земельных участков. Иван Курданин поручил Ольге Шеломановой максимально быстро помочь заявительницам реализовать их право на получение земельных участков для строительства жилья.

Все заявители, пришедшие в этот день на прием, получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Все обращения глава Дмитровского округа взял на личный контроль.