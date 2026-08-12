Глава Дмитровского округа провел личный прием жителей

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов 10 августа провел личный прием жителей. По каждому обращению определили дальнейшие действия и ответственных за их выполнение.

Жительница деревни Малая Черная попросила помочь с транспортным сообщением и обустройством детской площадки. Михаил Шувалов поручил своему заместителю Юрию Головкову совместно с Министерством транспорта Московской области проработать возможность заезда маршрутного такси в деревню, а также запланировать установку новой игровой зоны на следующий год.

Жительница Дмитрова Светлана обратилась по вопросам организации движения на улице Кропоткинской и работы электросетей. Администрация рассмотрит возможность установки антивандального шлагбаума и камер фотофиксации нарушений. Вопрос реконструкции электросетей проработают совместно с представителями «Россетей».

Еще одно обращение поступило от Татьяны, жительницы дома № 23 на улице Большевистской. Она попросила рассмотреть возможность комплексного благоустройства дворовой территории. Специалисты выедут на место, оценят состояние территории и просчитают варианты включения двора в программу комплексного благоустройства на ближайшие два года.

С предложениями по развитию Икши обратилась жительница поселка Лариса. Она рассказала о состоянии дорог и тротуаров, безопасности подходов к социальным объектам и территориях, которым требуется благоустройство. По итогам встречи Михаил Шувалов вместе с заместителями проведет комплексный обход поселка. На месте определят первоочередные задачи и сформируют дальнейший план работы.

«На личный прием люди приходят с конкретными вопросами и ждут конкретных решений. Поэтому по каждому обращению определили дальнейшие действия и ответственных. Будем доводить эту работу до результата», — подчеркнул Михаил Шувалов.