Глава Дмитровского округа провел личный прием жителей

Житель деревни Подмошье обратился с просьбой обустроить дорогу к новым домам. Иван Курданин поручил своему заместителю Сергею Лопатникову выехать на место, определить границы участков и проработать варианты строительства. Решение будет принято в ближайшее время.

Мужчина, проживающий на улице Чекистской в Дмитрове, пожаловался на состояние дымоходов и вентиляционных шахт в своем доме. Глава округа отметил, что это вопрос безопасности при эксплуатации газового оборудования, и пообещал оперативно проверить оборудование. Уже на следующий день специалисты управляющей компании, газовой службы и ВДПО провели осмотр.

Один из жителей пожаловался на шум от отопительной трубы и работу котельной. Заместитель главы округа Сергей Колков сообщил, что рассматривается вопрос включения котельной в перспективный план работ на 2026 год. Предприятие «ДУ ЖКХ» планирует заменить ее на современную модульную установку, которая будет компактнее и тише.

Все обращения жителей взяты в работу, назначены ответственные и сроки исполнения. Иван Курданин буде лично контролировать выполнение поручений.