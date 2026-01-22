Глава Дмитровского округа представил планы по благоустройству на 2026 год

Дворы, площадки и общественные пространства будут модернизированы в округе. О детальном плане работ рассказали на оперативном совещании.

В ходе еженедельного совещания глава округа Михаил Шувалов подвел итоги недели и поставил задачи по двум направлениям: обеспечению бесперебойной работы в морозы и реализации планов по благоустройству.

На неделе завершилась детская благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой детям округа вручили желанные подарки. Также три молодые семьи получили жилищные сертификаты. В ходе рабочих встреч, в том числе с партнерами, обсуждалась модернизация инфраструктуры.

По словам Михаила Шувалова, сейчас ключевая задача — обеспечить бесперебойную работу всех систем в период сильных морозов, так как это вопрос безопасности и комфорта жителей. Он уже поручил управляющим компаниям и коммунальным службам обеспечить максимальную оперативность и подготовить необходимые аварийные запасы на случай сбоев в теплоснабжении и водоснабжении.

Значительная часть совещания была посвящена деталям программы комплексного благоустройства на 2026 год. В перечень ключевых работ войдут: капитальный ремонт девяти дворовых территорий, обновление 13 детских игровых площадок, модернизация уличного освещения в рамках программы «Светлый город», замена светильников, опор и шкафов управления, а также реконструкция контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов.

Отдельно благоустроят пять популярных общественных пространств. В список вошли парк «Березовая роща» на улице Космонавтов, парк культуры и отдыха «Березовая роща», пешеходная зона на улице Загорской, территория у Дома культуры «Керамик» в Некрасовском и сквер в микрорайоне Трудовая. В последнем обустроят место памяти лейтенанта Козлова.

Приоритетными задачами администрации остаются оперативность в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, меры социальной поддержки и создание комфортных условий для проживания.