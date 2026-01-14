Глава Дмитровского округа оценил работу коммунальных служб

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов провел оперативное совещание по ликвидации последствий мощного снежного циклона. Основное внимание уделено качеству работ и контролю за действиями коммунальных служб.

Перед дорожными и коммунальными службами поставлена задача полностью расчистить все дороги: федеральные, региональные, местные, а также дворы и подъезды к селам.

Отдельно обсудили работу уборочной техники. Зафиксированы случаи, когда водители выполняли обязанности недобросовестно. По этим фактам будет проведена проверка, после которой последуют дисциплинарные меры.

«Наша задача — не просто убрать снег, а сделать это качественно. Если техника работает формально, такая работа принята не будет. По каждому случаю дадим принципиальную оценку», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Приоритетами остаются безопасность, качество уборки и комфорт жителей.