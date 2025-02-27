Глава Дмитровского округа оценил модернизацию больницы

Иван Курданин побывал в детском соматическом отделении, где в 2022 году был проведен капитальный ремонт. Теперь в каждой палате появился собственный санузел, а на первом этаже обустроили помещение для маломобильных пациентов. Глава округа отметил высокое качество ремонта и уютную атмосферу.

Отдельное внимание было уделено Региональному сосудистому центру, который обслуживает пациентов всего северного Подмосковья. Здесь есть свои реанимация, операционная, анестезиологи, а вся диагностика проводится на первом этаже сразу по прибытии пациента.

Глава Дмитрова также осмотрел взрослую поликлинику, где заканчивается капитальный ремонт. В трехэтажном боковом блоке откроют отделение реабилитации с бассейном, залом лечебной физкультуры и физиотерапевтическим блоком.

В 2025 году будет модернизирован хирургический корпус, здание которого морально устарело. Работы не повлияют на функционирование отделений. Также планируется капитальный ремонт роддома и строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке совхоза Буденновец.

«Важно, чтобы все наши жители — и дети, и взрослые — могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом в комфортных условиях», — подчеркнул Иван Курданин.