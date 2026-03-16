Глава Дмитровского округа обсудил со старостами развитие сел

Михаил Шувалов 12 марта встретился с представителями 13 сельских населенных пунктов. Участники обсудили содержание дорог, транспортное обслуживание, благоустройство и перспективы подключения к инженерным сетям.

Открывая встречу, глава округа подчеркнул, что администрация системно взаимодействует с сельскими территориями и владеет информацией о ключевых проблемах. Все обращения фиксируются, по каждому назначаются ответственные и ищутся оптимальные решения.

Одной из главных тем стало качество зимней уборки дорог. Михаил Шувалов сообщил, что для повышения прозрачности работы коммунальных служб на тракторы установят камеры — это позволит объективно контролировать качество расчистки.

Жители деревни Ярово попросили отремонтировать дорогу, благоустроить территорию у кладбища и установить светофор с табло вызова для пешеходов у остановки. Также прозвучала жалоба на неудобное расписание автобуса № 24, из-за которого детям сложно добираться до школ, а взрослым — до работы. Глава сообщил, что запрос о светофоре рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения, а обновление автобусного парка новыми «Волгобасами» улучшит транспортное обслуживание.

Староста деревни Тендиково поднял проблему большегрузов, которые ездят через населенный пункт к складским терминалам. Необходимы знаки, запрещающие проезд, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность пешеходов.

В Татищево обсудили возможность подключения к центральной канализации — коллектор проходит рядом с деревней. Михаил Шувалов поручил подготовить документы для включения работ в государственную программу на следующий год.

В ряде сел требуется реконструкция детских площадок и очистка прудов. Глава пообещал сделать акцент на сельских территориях при модернизации площадок в будущем году и, при наличии экономии средств, проводить дополнительные работы по очистке водоемов вне плана.

Подводя итоги, Михаил Шувалов поблагодарил старост за честный разговор и заверил, что все вопросы будут отработаны.