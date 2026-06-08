Глава Дмитровского округа обсудил с жителями дороги и освещение

Жительница района Заречье Елена пожаловалась на грунтовые дороги и попросила взять их на муниципальный баланс, чтобы не нанимать технику за свой счет. Заместитель главы округа Екатерина Швец проверила информацию по кадастровой карте и сообщила: дороги уже на балансе. Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Алексей Гладков добавил, что ежегодно в этом районе асфальтируют по две дороги, и в планах — дойти и до дома Елены. Женщина также попросила установить источники освещения на улицах. Михаил Шувалов поручил включить работы в план на следующий год.

Жительница деревни Горчаково Марина рассказала, что из-за активной застройки старая дорога к ее дому заросла и фактически отсутствует. Глава поручил в этом году расчистить дорогу от поросли и выровнять грейдером. Остальные работы на этом участке включат в план на следующий год.

Все обращения взяты в работу. Михаил Шувалов подчеркнул, что личный прием остается одним из самых действенных форматов обратной связи, позволяющих оперативно решать конкретные проблемы.​​