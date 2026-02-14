Глава Дмитровского округа обсудил дороги и экологию со старостами деревень

Третье за зиму собрание прошло в неформальной обстановке за чашкой чая. Участие в нем приняли старосты из Селевкино, Мелихово, Благовещенского, Ульянок, Сазонок, села Горки и поселка 4-й Участок.

Вместе с главой округа Михаилом Шуваловым вопросы жителей обсуждали депутаты Московской областной Думы Александр Орлов и Марина Шевченко. Основными темами стали состояние дорог, перепады напряжения в электросетях и экологическая ситуация вблизи промышленных предприятий.

Заместитель главы округа Светлана Зосимова отметила, что все поступившие обращения берутся в работу профильными специалистами. По ряду проблем сразу наметили конкретные шаги для их решения.

Староста четвертого участка канала имени Москвы Ирина Джинчарадзе поделилась, что ей понравился формат встречи, так как большинство вопросов удалось решить сразу.

В Дмитровском округе — 401 населенный пункт. На сегодня избрано 104 старосты, только за первое полугодие прошлого года к ним присоединились 43 человека. Эта масштабная работа продолжается.