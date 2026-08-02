Глава Дмитровского округа наградил выдающихся жителей муниципалитета

Михаил Шувалов выступил в зале центрального дворца культуры «Созвездие» с отчетом об итогах работы за год. Здесь собрались представители трудовых коллективов, ветеранских объединений, почетные жители и руководители градообразующих предприятий.

На мероприятии также присутствовали депутат Государственной думы Денис Кравченко, заместитель председателя Московской областной думы Александр Наумов, ветераны СВО и активисты.

Перед началом доклада Михаил Шувалов обратился к военнослужащим и их родным. Он поблагодарил за стойкость и мужество людей, которые сегодня самоотверженно исполняют свой долг в зоне боевых действий.

Михаил Шувалов вручил заслуженные награды тем, кто своим трудом, талантом и преданностью делу прославляет округ. Директор Дмитровского молочного завода Любовь Лихачева и заместитель директора музея‑заповедника «Дмитровский кремль» получили знак «За заслуги перед Дмитровским муниципальным округом». Учитель математики лицея № 4 Светлана Дунай удостоена знака «С благодарностью от главы Дмитровского муниципального округа».

Глава подчеркнул, что вектор работы администрации задают жители. На проведенных за год 30 «выездных администрациях» было принято более 1,5 тысячи обращений, из них отработаны уже 950. Всего же в органы местного самоуправления поступило 13 тысяч обращений, отработано 11 тысяч.