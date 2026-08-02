Глава Дмитровского округа наградил выдающихся жителей муниципалитета
Михаил Шувалов выступил в зале центрального дворца культуры «Созвездие» с отчетом об итогах работы за год. Здесь собрались представители трудовых коллективов, ветеранских объединений, почетные жители и руководители градообразующих предприятий.
На мероприятии также присутствовали депутат Государственной думы Денис Кравченко, заместитель председателя Московской областной думы Александр Наумов, ветераны СВО и активисты.
Перед началом доклада Михаил Шувалов обратился к военнослужащим и их родным. Он поблагодарил за стойкость и мужество людей, которые сегодня самоотверженно исполняют свой долг в зоне боевых действий.
Михаил Шувалов вручил заслуженные награды тем, кто своим трудом, талантом и преданностью делу прославляет округ. Директор Дмитровского молочного завода Любовь Лихачева и заместитель директора музея‑заповедника «Дмитровский кремль» получили знак «За заслуги перед Дмитровским муниципальным округом». Учитель математики лицея № 4 Светлана Дунай удостоена знака «С благодарностью от главы Дмитровского муниципального округа».
Глава подчеркнул, что вектор работы администрации задают жители. На проведенных за год 30 «выездных администрациях» было принято более 1,5 тысячи обращений, из них отработаны уже 950. Всего же в органы местного самоуправления поступило 13 тысяч обращений, отработано 11 тысяч.
«Это показывает высокий уровень доверия к власти, что диалог с жителями идет в позитивном направлении», — отметил Михаил Шувалов.
Руководитель муниципалитета затронул в докладе все сферы деятельности — сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, строительство, экономику, экологию, спорт, культуру, образование, молодежную политику и медицину. За год удалось реализовать многие проекты по самым важным направлениям. Были озвучены итоги работы и планы на следующий год, а также те направления, которые требуют особого внимания. Ответственным лицам поручено держать их на постоянном контроле.
Каждый день округ преображается — сейчас идет строительство трех новых детских садов, модернизируется система теплоснабжения. Главный проект — новый Рогачевский мост, строительство которого решит проблему пробок для 200 тысяч жителей. Смыкание пролетов запланировано на август.
«Любой результат возможен только тогда, когда есть поддержка со стороны жителей, команды и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это три главных составляющих хорошей и успешной работы. Я год назад, приходя работать в Дмитровский округ, знал: он прекрасен не только природой, возможностями, но прежде всего — людьми, которые очень любят свой край, болеют за него сердцем и душой», — подытожил Михаил Шувалов.