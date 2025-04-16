Глава Дмитровского округа Иван Курданин поучаствовал в акции по донорству крови

Накануне Национального дня донора глава Дмитровского округа Иван Курданин поддержал донорское движение, сдав кровь в отделении переливания крови Дмитровской больницы. К акции присоединились более 20 активистов местных отделений «Единой России» и «Молодой гвардии».

По словам главного врача Дмитровской больницы Александра Авакяна, ежемесячно кровь здесь сдают более 250 человек, многие из которых делают это регулярно. За год медики собирают более тонны донорской крови. В прошлом году 11 жителей округа получили звание «Почетный донор России». Сегодня в округе проживают более 800 почетных доноров России и около 300 почетных доноров СССР.

«Донорство — это больше, чем медицинская процедура. Это акт милосердия, дар жизни. Всего 30 минут и 450 мл крови — и ты спасаешь чью-то жизнь! Призываю всех дмитровчан присоединяться к этому благородному движению», — отметил Иван Курданин.

В Дмитровской больнице забор крови проводится с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00. Донором может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин при наличии паспорта.

Напомним, что в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки доноров, включая бесплатный проезд в общественном транспорте региона и Москвы, компенсацию за коммунальные услуги, а также ежемесячные выплаты для пенсионеров и предпенсионеров. Для получения звания «Почетный донор» необходимо сдать кровь 40 раз или плазму 60 раз, либо сочетать сдачу обоих компонентов.