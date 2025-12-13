Глава Дмитровского округа и сельские старосты обсудили развитие территорий

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов 9 декабря провел встречу со старостами населенных пунктов, прилегающих к городу Яхрома. Это жители деревень Астрецово, Боброво, Новлянки, Селявино, Животино, Варварино, Харламово, Елизаветино, Новокарцево и Рыбаки.

На сегодняшний день в округе жители сел и деревень активно избирают старост, и уже почти в четверти населенных пунктов они есть.

«Староста — друг, помощник и опора как для жителей, так и для администрации округа. Он не понаслышке знает о том, что волнует жителей его населенного пункта. Благодаря налаженной системе коммуникации он о них сообщает, а мы стараемся оперативно реагировать. Возрождение института старост необходимо для продуктивной и взаимовыгодной работы», — сказал Михаил Шувалов.

В ходе встречи жители активно задавали вопросы, касающиеся газификации. Основной интерес вызвали условия двух программ: федеральной (президентской) социальной газификации и региональной (губернаторской) программы Московской области, которые имеют между собой существенные различия.

Так, глава округа Михаил Шувалов и его заместитель Николай Чаплыгин разъяснили ключевые критерии губернаторской программы. В населенном пункте должно быть зарегистрировано не менее 30 жителей и предельная стоимость капитальных затрат на подключение одного домовладения не должна превышать 450 тысяч рублей.

Именно первое условие — по числу зарегистрированных жителей — часто становится причиной отказов. На практике в деревне может проживать 50 или 100 человек, но официально прописано из них — лишь несколько.