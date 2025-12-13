Глава Дмитровского округа и сельские старосты обсудили развитие территорий
Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов 9 декабря провел встречу со старостами населенных пунктов, прилегающих к городу Яхрома. Это жители деревень Астрецово, Боброво, Новлянки, Селявино, Животино, Варварино, Харламово, Елизаветино, Новокарцево и Рыбаки.
На сегодняшний день в округе жители сел и деревень активно избирают старост, и уже почти в четверти населенных пунктов они есть.
«Староста — друг, помощник и опора как для жителей, так и для администрации округа. Он не понаслышке знает о том, что волнует жителей его населенного пункта. Благодаря налаженной системе коммуникации он о них сообщает, а мы стараемся оперативно реагировать. Возрождение института старост необходимо для продуктивной и взаимовыгодной работы», — сказал Михаил Шувалов.
В ходе встречи жители активно задавали вопросы, касающиеся газификации. Основной интерес вызвали условия двух программ: федеральной (президентской) социальной газификации и региональной (губернаторской) программы Московской области, которые имеют между собой существенные различия.
Так, глава округа Михаил Шувалов и его заместитель Николай Чаплыгин разъяснили ключевые критерии губернаторской программы. В населенном пункте должно быть зарегистрировано не менее 30 жителей и предельная стоимость капитальных затрат на подключение одного домовладения не должна превышать 450 тысяч рублей.
Именно первое условие — по числу зарегистрированных жителей — часто становится причиной отказов. На практике в деревне может проживать 50 или 100 человек, но официально прописано из них — лишь несколько.
Также поступило много просьб, касающихся строительства и содержания дорог с твердым покрытием, их зимней очистки, а также уличного освещения.
Старостам ответили, что администрация округа будет обращаться в «Мосавтодор» с просьбой включить в план реконструкции дороги, находящиеся в его ведении. Муниципальные дороги будут взяты в работу. Бесхозные участки планируется передать на баланс округа в максимально сжатые сроки.
«За последние четыре месяца на баланс округа уже приняты более 200 бесхозных дорожных участков общей протяженностью свыше 200 километров, и эта работа будет продолжена», — сообщил заместитель главы округа Юрий Головков.
Кроме того, на встрече поднимались вопросы по очистке пожарного пруда, организации автобусного сообщения, работе с муниципальным земельным контролем по выявлению заброшенных участков и домов, а также по работе угольной котельной в Астрецово.
Староста Новлянок Григорий Глушенков, недавний финалист первого в Подмосковье конкурса «Лучший староста», рассказал об инициативе жителей: ежегодно в деревне проводится фестиваль «Медленное ремесло», собирающий несколько тысяч гостей. Он пригласил руководство округа на фестиваль в 2026 году.