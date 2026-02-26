Глава Дмитровского округа и депутат Мособлдумы посетили фермерское хозяйство

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Московской областной думы Александр Орлов познакомились с работой крестьянско-фермерского хозяйства «Свободный труд». Семейное предприятие создали в 1990 году Рамиль и Ирина Булатовы.

«Свободный труд» занимается выращиванием сельхозпродукции и кормов для животных, агротуризмом, пчеловодством и сыроварением. Фермерское хозяйство постоянно развивается, внедряются новые технологии.

Рамиль Булатов и его дочь Лилия провели для гостей экскурсию. Они рассказали, что предприятие выпускает более 20 видов продукции из натуральных ингредиентов. Сыроварному делу Булатовы учились у лучших производителей в России и за рубежом. Под руководством Ирины, которая является главным технологом производства, были созданы четыре сорта твердых сыров: «Фермерский», «Семейный», «За свободный труд» и уникальный «Дмитровский с лавандой» по секретной рецептуре.

Гостям показали инструменты и оборудование, на котором производятся сыры. Ирина Булатова провела небольшой мастер-класс по изготовлению полутвердого вытяжного сыра. Михаил Шувалов, попробовав разминать руками сырный сгусток, который надо постоянно обмакивать в горячую воду, признался: «Да, непросто!».

Главе Дмитровского округа подарили головку сыра «Дмитровский с лавандой», которую заложили в день, когда он приступил к работе в муниципалитете. Михаил Шувалов вручил Рамилю Булатову благодарственное письмо.

«Вы не только растите урожай сельскохозяйственных культур, делаете сыр, пропагандируете агрокультуру — и все это только с любовью к земле и людям, — но и помогаете нашим бойцам в СВО, за это вам отдельное спасибо! Коллектив вашего хозяйства вызывает искреннее восхищение», — сказал руководитель муниципалитета.