Глава Дмитрова встретился с жителями поселка Рыбное

В Рыбном прошла встреча жителей с главой Дмитровского городского округа. На ней обсудили вопросы из сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорог. Часть проблем решили на месте.

Жительница поселка Рыбное обратилась к главе округа с проблемой, связанной с текущей в ее доме крышей. Руководитель управляющей компании сказал, что ситуация находится на особом контроле, уже идет ремонт, а в Фонд капремонта отправили письма с просьбой обновить кровли таких домов как можно скорее.

Один из вопросов касался отопления. Пенсионерка Рыбного спросила, почему осенью после старта отопительного сезона стояки не сразу становятся горячими.

Коммунальщики объяснили, что проблема в воздушных пробках и специалисты в течение 10 дней ходят по квартирам, чтобы устранить их. Также глава округа поручил рабочим прийти к заявительнице в начале сезона и проверить, что проблема решена.

«Такие встречи, на которых мы с вами говорим откровенно о тех вопросах, моментах жизни, что вас волнуют, позволяют нам оперативно реагировать на создавшиеся ситуации. Ведь очень важно, чтобы жизнь жителей нашего округа была комфортной», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Другие вопросы касались ремонта дороги в деревне Скриплево и укрепления обочины дороги от Жестылева до Рыбного. Поручения уже передали представителям «Мосавтодора».

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