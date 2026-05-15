Глава Дмитрова встретился с жителями аварийных домов в поселке Некрасовский

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 13 мая встретился с жителями домов № 6, 7 и 8 в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовский. Ранее они обратились к нему на личном приеме с тревогой за свои условия проживания.

В 2014 году эти дома уже признавали аварийными, но процедура была проведена с нарушениями. В прошлом году все привели в порядок: провели общее собрание собственников, сделали техническое обследование. Теперь дома признаны аварийными на законных основаниях.

«Документы уже направили в Минстрой Московской области для включения в госпрограмму переселения. Как только получим одобрение — начнем расселение», — прокомментировал Михаил Шувалов.

Ждать новостроек не придется. Квартиры для переселения уже готовы — в доме № 45 в микрорайоне Строителей. Объекты бывшей военной части уже переданы муниципалитету. Сейчас ведется работа по оформлению земли в муниципальную собственность.

«Вместе с жителями прошли по территории. Земля большая, с хорошими подъездными путями и коммуникациями. Потенциал огромный — и для инфраструктуры, и для бизнеса. Работа идет, люди получат новое жилье, а территория — вторую жизнь. Как только завершим оформление земли, пригласим инвесторов для развития», — подчеркнул Михаил Шувалов.