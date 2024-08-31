Глава Дмитрова вручил трем учителям жилищные сертификаты на Дне города

Дмитров отметил 870-летний юбилей. Глава городского округа Илья Поночевный вручил сертификаты на получение служебного жилья трем педагогам, которые приехали работать в школы и детские сады.

Алексей Москаленко будет преподавать географию в Инженерной школе. Алена Анохина трудоустроилась воспитателем детского сада № 3 «Сказка», и Ксения Бросалина научит детей математике в Подосинковской школе. Помимо этого, еще трех учителей отметили благодарностью от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный поздравил жителей с праздником и отметил, что центр русского города богат историей.

«Дмитров за свои без малого девять веков видел очень многое. Каждая страница его истории тесно вплетена в историю нашей великой родины. Сегодня наш город отмечает свое 870-летие. Хочу пожелать, чтобы у каждого из нас в сердце был особый магнит, который будет тянуть сюда, в родной город. С днем рождения, любимый Дмитров!» — сказал Илья Поночевный.

На праздничном концерте звание «Почетный гражданин города Дмитрова», а также нагрудный знак и удостоверение получила Инесса Азбуханова — заслуженный художник, почетный член Российской академии художеств.

«Мы, дмитровчане, очень гордимся величием и многовековой историей нашего города, его достижениями. Благодаря поддержке главы округа Ильи Поночевного у нас — лучший музей в Подмосковье. Много известных талантливых художников живут и творят в Дмитрове. Мы благодарим Илью Игоревича за его вклад в развитие нашего города», — сказала Инесса Азбуханова.

Солисты «Геликон-оперы» подарили жителям Дмитрова гала-концерт «Время для любви». Гости праздника услышали арии из известных опер: Фигаро из «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, партию Герцога из «Риголетто» Джузеппе Верди, «Хабанеру» из «Кармен» Жоржа Бизе и арию Роберта из «Иоланты» Петра Ильича Чайковского. Оперные певцы также исполнили романсы — «Вдоль по Питерской» и «Очи черные», а завершили концерт «Калинкой».

«Мы уже не первый раз приезжаем в Дмитров, здесь замечательные люди и благодарные зрители, нас всегда очень тепло и радушно встречают. У старинного вала, где особая аура, мы представляли „Бориса Годунова“ и „Евгения Онегина“, а сегодня исполнили любимые арии известных опер из золотого фонда мировой классики», — сказали солисты театра «Геликон-опера» Виталий Фомин и Юлия Никанорова.

Бойцы специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в Дмитровском округе, также были на концерте. Жители и гости аплодировали им стоя.

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