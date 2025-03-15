Глава Дмитрова вручил медаль к 80-летию Победы ветерану войны

Виталию Бобкову из Дмитрова 98 лет. Он — ветеран Великой Отечественной войны. В честь празднования 80-летия Победы ему вручили юбилейную медаль.

В гости к ветерану пришел глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин. Они пообщались за чашкой чая.

Также пенсионер рассказал Ивану Курданину историю своей жизни. В начале войны ему было 14 лет.

Подростком он работал в полях, выполнял поручения по перевозке почты. Дальше его направили на лесозаготовки — и он вместе с другими сверстниками запасал дрова для Москвы.

В 1943 году, в 17 лет, Виталий Бобков ушел в армию, служил в танковом подразделении на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, прибыл в Дмитров и 40 лет проработал на экспериментальном заводе.