Глава Дмитрова вручил медаль к 80-летию Победы ветерану Марии Барсученко

В годы войны молодая Мария Барсученко под бомбежками и обстрелами вручную переводила тяжелые рычаги стрелок, обеспечивая путь бронепоезду № 73 войск НКВД для защиты территории между Дмитровом и Яхромой. За этот подвиг дмитровчанка была удостоена ордена Красного Знамени.

За чаепитием с Иваном Курданиным Мария Тимофеевна поделилась воспоминаниями о войне. Ветеран рассказала, что после победы часто встречалась с бойцами того знаменитого бронепоезда. Младший сын хозяйки Сергей Барсученко показал гостю клип на песню о Перемиловской высоте, которую сам написал и исполнил.

Глава Дмитровского округа поделился, что был очень раз встрече и душевной беседе с этой удивительной, мудрой и доброй женщиной. «Ее жизнь, служение Отечеству, любовь к нему должны стать образцом для наших юных жителей. Мы все равняемся на нее!» — сказал Иван Курданин.