Глава Дмитрова вручил ключи от квартир первым жильцам дома в микрорайоне Строителей

Ключи от квартир из рук главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина получили семьи Юрия Боромыкина и Романа Волостных. Всего в новый девятиэтажный дом в микрорайоне Строителей из аварийного жилья переедут 504 человека.

Многоквартирный дом в поселке Некрасовский в микрорайоне Строителей возвели по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области». Он уже полностью готов к заселению. В него передут жители домов, которые признали аварийными: дома с № 1 по № 10, с № 12 по № 17, № 20, № 21, № 23 в микрорайоне Трудовая, дом № 4 на Вокзальной улице, дома № 1, № 2, № 5 и № 12 на улице Свобода в поселке Некрасовский.

По словам главы Дмитровского округа Ивана Курданина, в муниципалитете продолжают реализовывать государственную программу Подмосковья и нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«Уже сдали дома в поселках Деденево и Некрасовский. На финишной прямой строительство домов в микрорайоне Дмитровский завод фрезерных станков и микрорайоне Левобережье Яхромы. Всего в этом году новоселами станут 1566 человек, проживающих в 68 аварийных домах. Дома сдают с отделкой квартир и благоустройством прилегающей территории», — пояснил он.