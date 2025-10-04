Глава Дмитрова проверил запуск отопления в жилом доме на улице Космонавтов

Администрация Дмитрова проводит мониторинг подачи отопления в многоквартирные дома и социальные объекты. В муниципалитете запущены все котельные, однако в отдельных случаях остаются недочеты. Подобные проблемы берут на контроль, чтобы управляющие компании отреагировали оперативно. Недавно Михаил Шувалов посетил дом № 1а на улице Космонавтов.

За последние сутки собственники квартир в этом доме дважды жаловались на отсутствие тепла. Во время обхода выяснили, что из-за конструктивных особенностей системы необходимо спустить воздух в стояках. Михаил Шувалов поручил заместителю Сергею Колкову в течение суток проработать вопрос с УК «Зета групп».

Михаил Шувалов также побывал в доме № 32 на улице Загорской. Специалисты вели сварочные работы, трудились день и ночь, чтобы отопление подали оперативно.

«Была очень удивлена, что Михаил Шувалов лично контролирует ход устранения неполадки. Мы с ним немного поговорили — он очень приятный человек. Обещал, что отопление скоро дадут. Сегодня у нас в квартирах уже тепло!» — поделилась жительница дома.

По поручению Михаила Шувалова заместители главы проверят подачу отопления в социальных учреждениях и многоквартирных домах. К этой работе подключились депутаты и лидеры общественного мнения. Во время выездов они проведут поквартирный обход, проверят температуру в помещениях, пообщаются с жителями и с представителями управляющих компаний.

Во время мониторинга отметили, что в большинстве домов батареи горячие, жители подтверждают наличие комфортной температуры в квартирах.

«Мы держим на постоянном контроле вопросы теплоснабжения и продолжаем мониторинг для оперативного решения всех возникающих ситуаций. В домах наших жителей должно быть тепло — и это важная наша задача!» — подчеркнул Михаил Шувалов, врип главы округа.