Глава Дмитрова проверил ремонт системы теплоснабжения в округе

Почти 45 объектов теплоснабжения модернизируют в Дмитрове. Накануне ход работ проверил глава муниципального округа Иван Курданин.

Работы проходят благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Перед подрядными организациями поставлена четкая задача — завершить все работы до 30 августа. Это особенно важно, поскольку к началу отопительного сезона мы должны быть полностью готовы к обеспечению жителей округа теплом», — сказал Иван Курданин.

Глава округа лично осмотрел участок теплотрассы от гостиницы «Кристалл» до реки Брезовец. Специалисты уже уложили здесь 50 метров новых труб, изолировали стыки. Все работы идут по графику.

Некоторые сложности при проведении ремонтов все-таки возникают. К примеру, на одном из участков траншею для укладки труб регулярно затапливает. Специалисты будут откачивать излишки воды при помощи насосов.