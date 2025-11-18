Глава Дмитрова проверил реконструкцию тепловых сетей в Яхроме

В Дмитровском округе проводится масштабная модернизация системы теплоснабжения. Глава округа Михаил Шувалов выехал на место проведения работ в Яхроме.

Он встретился с представителями подрядной организации ООО «Инжгорстрой», проводящей работы, а также с руководством МУП «ДУ ЖКХ».

Ремонт теплотрассы проводится на достаточно большом участке на улице Ленина, и его протяженность составляет более 700 метров. Сейчас новые сети смонтированы, установлена вся запорная арматура, ведутся работы по обвязке тепловых камер и засыпке трассы.

Главе муниципалитета доложили, что все готово, чтобы осуществить переключение домов, социальных объектов и других абонентов со старой сети на новую. Причем это будет сделано без остановки котельной и спуска системы, то есть с минимальными неудобствами для людей. Эти работы планируется провести 20 ноября.

При обходе места проведения работ во дворах домов 37, 38, 39, 40 на улице Ленина глава муниципалитета пообщался с жителями, вместе они обсудили ход работ и будущее благоустройство территории после их окончания.