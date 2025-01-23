Глава Дмитрова проверил реконструкцию сетей водоснабжения в округе

В Дмитрове построили и запустили в эксплуатацию станции обезжелезивания на 10 водозаборных узлах. Также капитально отремонтировали еще три такие станции и два водозаборных узла за счет средств местного бюджета.

Таким образом, процент обеспеченности жителей чистой водой вырос с 32,5% до 85%. Этого удалось достичь благодаря участию Дмитровского округа в федеральной программе «Чистая вода».

Сейчас завершаются капремонт водозаборного узла на Пушкинской улице в Дмитрове и на Рабочей улице в Яхроме. Ход работ проверили глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин и первый заместитель министра по ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

Рабочие уже пробурили две артезианские скважины. На финише строительство станции второго подъема и водоочистки.

«В ближайшие дни начнется заполнение резервуаров, после чего будут проведены анализы и получены необходимые допуски от контролирующих органов для запуска системы. Срок сдачи объектов намечен до апреля этого года. Современная система очистки позволит подавать жителям питьевую воду, которая будет соответствовать всем санитарным стандартам», — сказал Иван Курданин.

Когда все работы закончат, прилегающую территорию обязательно благоустроят.