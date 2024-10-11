Глава Дмитрова проверил ход реконструкции водозаборного узла на Пушкинской улице

В Дмитрове заканчиваются работы по реконструкции водозаборного узла (ВЗУ) на улице Пушкинской. Строящийся объект посетил руководитель муниципалитета Илья Поночевный.

Специалисты демонтировали старый водозаборный узел и расчистили участок, где пробурят новую, более глубокую скважину. Исполняющий обязанности директора «Некрасовского водоканала» Алексей Биркин рассказал главе округа, что уже поставлены два резервуара для воды. Подрядчик начал монтаж здания, где разместится станция, а затем внутри корпуса установят оборудование.

После капремонта увеличится мощность ВЗУ, станция будет подавать очищенную от железа воду. Илья Поночевный напомнил, что необходимо соблюдать сроки выполнения работ и все технические требования.

Строительство нового водозаборного узла не доставило проблем потребителям, так как холодная вода в их дома поставляется с других станций города.

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