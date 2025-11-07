Глава Дмитрова проверил благоустройство сквера в поселке Некрасовский

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

В микрорайоне Строителей поселка Некрасовский завершается благоустройство сквера. Работы на объекте проинспектировал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Руководитель проекта ООО «Унистрой» Владимир Довганенко и советник генерального директора компании Павел Андреев рассказали об особенностях благоустройства.

Уже обустроили три километра пешеходных дорожек, спортивные площадки с тренажерами, шесть зон для пикника с мангалами, памп-трек, качели, скамейки и урны, туалет, системы освещения и видеонаблюдения. Прежде лесопарковая зона между микрорайонами Строителей и Трудовая была неухоженной. А теперь — современное и уютное пространство для отдыха.

Во время визита Михаил Шувалов пообщался с кадетами Черновской школы. Подростки рассказали, что им особенно нравятся спортивная зона и памп-трек. Глава округа попросил их бережно относиться к новой территории.

В ходе осмотра глава округа дал ряд поручений подрядчику, подчеркнув необходимость безупречного качества работ. В частности, он предложил скорректировать высоту качелей, чтобы ими было удобно пользоваться людям любого роста.

Также он инициировал проведение весеннего субботника с участием жителей для высадки кустарников у жилых домов.

«Благоустройство мест для отдыха рядом с жилыми микрорайонами важно для создания комфортной среды. У каждого нашего жителя рядом с домом, в шаговой доступности, должен быть зеленый уголок, где можно погулять, посидеть, где есть детская площадка, где чисто и безопасно. И создание таких зон отдыха в нашем округе будет продолжаться», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Напомним, работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

