Глава Дмитрова проверил благоустройство сквера в поселке Некрасовский

Уже обустроили три километра пешеходных дорожек, спортивные площадки с тренажерами, шесть зон для пикника с мангалами, памп-трек, качели, скамейки и урны, туалет, системы освещения и видеонаблюдения. Прежде лесопарковая зона между микрорайонами Строителей и Трудовая была неухоженной. А теперь — современное и уютное пространство для отдыха.

Во время визита Михаил Шувалов пообщался с кадетами Черновской школы. Подростки рассказали, что им особенно нравятся спортивная зона и памп-трек. Глава округа попросил их бережно относиться к новой территории.

В ходе осмотра глава округа дал ряд поручений подрядчику, подчеркнув необходимость безупречного качества работ. В частности, он предложил скорректировать высоту качелей, чтобы ими было удобно пользоваться людям любого роста.