Глава Дмитрова провел заседание по развитию цифровой бизнес-площадки

Сегодня площадка объединяет более 120 компаний, работающих в округе. Она помогает продвигать товары и услуги, произведенные в Дмитрове, участвует в федеральном проекте «Сделано в России». Для предпринимателей участие бесплатное.

Руководитель площадки Николай Волков отметил, что удобная навигация сайта делает легким поиск нужной информации, товаров и услуг. За последние полтора месяца число посещений сайта выросло в разы.

«Надо, чтобы каждый житель знал, какая продукция выпускается в округе и какие услуги предлагает наш бизнес, и выбирал именно наши товары. В перспективе мы планируем создать единый товарный знак для маркировки товаров, произведенных в округе, — „Сделано в Дмитрове“. Уверен, в будущем он станет знаком качества товара или услуги», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

В ходе заседания глава округа вручил участникам награды. Знак «Благодарность от главы» получил директор завода МЖБК Игорь Терентьев, знак Московской областной думы «За труды» — Юрий Куклев. Руководителям предприятий также рассказали о работе платформы «Яндекс.Смена» и об акции «Полдня для победы»: работающие по личному желанию могут перечислить половину дневного заработка на счет при ТПП, с которого закупаются товары для бойцов СВО.