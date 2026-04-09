Глава Дмитрова провел встречу с жителями ЖК «Лесной квартал»

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вместе с заместителями провел встречу с жителями микрорайона имени Махалина, где расположен жилой комплекс «Лесной квартал». Поводом стали обращения людей, которые хотели улучшить содержание домов и придомовых территорий.

Вместе с управляющей компанией и жителями обсудили текущие вопросы и наметили пути их решения. На детской площадке у дома № 40 глава спросил у детей, что им нравится, а чего не хватает. Ребята признались, что хотели бы больше лазилок, хорошую горку и качалки на пружинках.

Михаил Шувалов поручил включить в план на 2027 год два объекта: во дворе дома № 40 — большую детскую площадку, а у дома № 39 — спортплощадку для подростков с возможностью играть в футбол, волейбол и заниматься на турниках.

У дома № 40 требует внимания облицовка фасада. Причина — особенности монтажа со стороны застройщика. По закону приводить в порядок должен он, но компания сейчас в процессе банкротства. Глава поручил собрать совещание с участием управляющей компании, фонда капитального ремонта, юристов и застройщика, чтобы найти решение и не перекладывать ответственность.

Дома № 36 и № 37 обслуживает управляющая компания «Решаем вместе». В подъездах чисто, территория ухожена. Руководитель компании Елена Соколова показала систему единой диспетчеризации: подачу воды, тепла и электричества контролируют онлайн, что позволяет быстро замечать и устранять аварии.

Жители обратили внимание на транзитный транспорт: водители объезжают основные дороги через дворы и частный сектор. По поручению главы будут подготовлены документы для комиссии по безопасности дорожного движения — рассмотрят возможность организации одностороннего движения в этой части города.

Также поручено привести в порядок территорию между улицами Заречной и Северной и вывезти строительные остатки между домами № 36 и № 37.

«Спасибо жителям за обратную связь. Все договоренности — на контроле», — подчеркнул Михаил Шувалов.