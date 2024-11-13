Глава Дмитрова провел встречу с руководителями управляющих компаний

Совещание временно исполняющего обязанного главы округа Ивана Курданина с руководством управляющих компаний состоялось в Дмитрове. На встрече обсудили улучшение качества обслуживания многоквартирных домов.

В муниципалитете в настоящее время функционируют 30 управляющих компаний. Иван Курданин подчеркнул, что они должны оперативно реагировать на проблемы и информировать жителей о принятых для устранения аварийных ситуаций мерах.

«Люди должны жить в ухоженных, отремонтированных подъездах, в комфортных домах, выходить во двор, где чисто и уютно», — заявил глава муниципалитета. Он напомнил руководителям УК, что они должны заботиться о каждом жителе дома, за который несут ответственность.

Иван Курданин также объяснил, как информировать горожан о переходе на электронное голосование собственников МКД, которое вводится в Подмосковье. Теперь жильцы будут участвовать в этом процессе только через портал Госуслуг.

Глава округа порекомендовал управляющим компаниям использовать доски объявлений и подъездах и внутридомовые чаты, чтобы объяснить людям суть нововведения.

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