Глава Дмитрова провел встречу с руководителями медицинских учреждений

Иван Курданин встретился с руководителями Дмитровской больницы, стоматологической поликлиники, областной психиатрической больницы № 5, подстанции Московской областной станции скорой помощи и отделения областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Руководители рассказали о работе с населением и закупках. За последние три года поступило более 250 единиц современного оборудования. Это позволило улучшить ситуацию с проводимыми обследованиями.

Большинство обращений связаны с записью к врачу и работе с документами в личном кабинете. В 90% случаев это происходит из-за технических сбоев.

Заведующая подстанцией скорой помощи Любовь Корчагина попросила Ивана Курданина рассмотреть возможность аренды жилья для сотрудников неотложной помощи.

«Мы рассмотрим это предложение, выйдем с инициативой на Совет депутатов округа. Думаю, что депутаты нас поддержат», — сказал Иван Юрьевич.

А главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян предложил провести выездной прием администрации для сотрудников медицинского учреждения. Инициативу поддержали.

«Здравоохранение — отрасль, затрагивающая каждую семью, каждого жителя от мала до велика, и наша задача — работать так, чтобы замечаний по вопросам получения качественной медицинской помощи не было. Такие здравчасы продолжим проводить регулярно», — сказал Иван Курданин.

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