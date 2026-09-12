Глава Дмитрова провел встречу с медработниками

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 16 сентября провел профильный выездной прием для работников здравоохранения. Сотрудники лечебно-профилактических учреждений могли напрямую обратиться к главе и его заместителям.

Юлия Кошкарова, заведующая детским соматическим отделением Дмитровской больницы и председатель профсоюза медработников, попросила главу округа и председателя совета депутатов Андрея Савина выйти в Московскую областную думу с предложением включить фельдшеров, работающих в сельской местности на ФАПах, в список специальностей, которым предоставляются земельные участки.

«Такие сотрудники — на вес золота: они трудятся на „земле“, обслуживая взрослое и детское население. Причем многие — не по одному десятку лет», — подчеркнула Юлия Кошкарова.

Михаил Шувалов и Андрей Савин поддержали инициативу. Также к главе поступили обращения по вопросу уличного освещения на улице Водников в Дмитрове и просьба сделать дорожку от дома 12 по улице Заводской в Деденево до школы более удобной — здесь ходят дети. По этим вопросам поручения получил заместитель главы Юрий Головков.

Многие вопросы решили на месте, остальные взяты на контроль.

«Выездные администрации — это возможность напрямую услышать людей и вместе найти решение. Большинство вопросов решаем на месте, остальные берем в работу. Важно, чтобы каждый заявитель получил ответ», — подчеркнул Михаил Шувалов.