Глава Дмитрова провел совещание по работе коммунальных служб

Пресс-служба администрации г. о. Дмитровский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дмитровский

В администрации Дмитровского муниципального округа прошло еженедельное оперативное совещание под руководством главы Михаила Шувалова. Ключевой темой стала подготовка к смене погодных условий — синоптики прогнозируют переход к плюсовым температурам.

Глава округа дал ряд поручений профильным службам. Основное внимание — вывозу скопившегося снега с улиц и дворовых территорий, особенно в зонах, подверженных подтоплениям. Также поручено усилить обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами в связи с высоким риском гололедицы. Дорожные службы должны оперативно проводить ямочный ремонт, не допуская усугубления ситуации.

На совещании также заслушали доклады заместителей главы Евгения Тертышникова и Юрия Головкова о состоянии прилегающих территорий к объектам бизнеса и предпринимательства.

«Чистота и порядок должны поддерживаться повсеместно. Исполнение всех поручений буду держать на личном контроле», — подчеркнул Михаил Шувалов.