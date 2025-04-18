Глава Дмитрова провел рабочее совещание с руководителями медицинских учреждений

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин провел рабочее совещание с руководителями медицинских учреждений в рамках традиционного «Часа здравоохранения». На встрече обсудили конкретные шаги по улучшению условий работы медицинского персонала и повышению качества оказания помощи жителям округа.

Иван Юрьевич подчеркнул, что такие заседания проводятся не для формального отчета, а для создания современных и комфортных условий как для пациентов, так и для сотрудников медицинских учреждений. Одной из ключевых мер поддержки стало решение о ежемесячной компенсации в размере 25 тысяч рублей за аренду жилья для врачей, фельдшеров и медицинских сестер, работающих в государственных учреждениях здравоохранения, а также сотрудников Дмитровской подстанции скорой медицинской помощи.

«Это большая помощь для нас. Подобная поддержка есть лишь в нескольких муниципалитетах Подмосковья, и теперь она доступна и у нас. Это поможет сохранить специалистов и привлечь новых из других регионов», — отметила Любовь Корчагина, заведующая Дмитровской подстанцией скорой помощи.

Заместитель главы округа Ирина Костышина рассказала о дополнительных мерах поддержки медиков. В их числе ежемесячные доплаты к зарплате педиатрам, фельдшерам и медицинским сестрам, работающим в школах и детских, выделение участков под индивидуальное жилищное строительство — уже 118 врачей получили землю, разработка новых программ поддержки узких специалистов, таких как реаниматологи, офтальмологи и травматологи, в качестве бонуса за труд медики смогут бесплатно посещать Дмитровский драматический театр и музеи.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян отметил важность поддержки со стороны главы муниципалитета и администрации. Он сообщил, что капитальный ремонт хирургического корпуса запланирован на 2025–2026 годы. До конца 2025 года будет проведен ремонт кровли Деденевской поликлиники и обновлены входные группы во всех корпусах больницы, а в 2027 году начнется ремонт роддома.

«Все эти меры направлены на развитие здравоохранения округа, чтобы сделать его более современным и доступным для жителей. Мы будем продолжать работать над улучшением условий для наших медиков и пациентов», — заключил Иван Курданин.