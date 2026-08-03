Глава Дмитрова провел прием жителей по вопросам благоустройства

Жители деревень Исаково и Щепино обратились с просьбой вернуть автобусную остановку, ликвидированную несколько лет назад. Принято решение подготовить обращение в Росавтодор о возможности устройства остановочных пунктов в рамках плановых дорожных работ.

Ветеран СВО Илья и его супруга Маргарита обратились с вопросами о жилье, трудоустройстве и реабилитации. Глава поручил профильным службам проработать меры поддержки семьи и подобрать ветерану варианты трудоустройства.

Обсудили развитие поселка Рыбное. Михаил Шувалов сообщил, что в ближайшее время лично выедет на территорию, чтобы оценить возможность установки новой детской и спортивной площадок.

«Каждый личный прием — это возможность услышать людей и вместе найти решение. Именно такие встречи помогают видеть, что действительно волнует жителей, быстрее принимать решения и держать их выполнение на личном контроле», — отметил Михаил Шувалов.