Глава Дмитрова провел личный прием жителей

Жители Дмитровского округа смогли лично обратиться к главе муниципалитета со своими вопросами. Иван Курданин провел для этого специальный прием.

Большинство обращений касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, житель Орудьева спросил о строительстве новых очистных сооружений в селе. Глава Дмитрова отметил, что объект уже включили в областную программу реконструкции сетей водоотведения.

Председатель ТСЖ «Транспортник» попросила провести ремонт дороги возле ее дома. Иван Курданин поручил своему заместителю Сергею Лопатникову подготовить смету и по возможности провести работы в этом году.

Врач-рентгенолог Дмитровской больницы попросила помочь с организацией дороги до участков около деревни Чеприно, которые выдают по программе «Земля врачам» и многодетным семьям. Глава муниципалитета дал поручение подготовить проектно-сметную документацию.

«Регулярные личные приемы — это отличный инструмент прямой связи с жителями нашего округа. Мы сделаем все возможное для решения всех полученных от них обращений. Для меня важно, чтобы каждый заявитель знал, что его вопрос не останется без внимания — держу их на личном контроле», — отметил Иван Курданин.