Глава Дмитрова проинспектировал совхоз «Буденновец»

4 апреля глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вместе с профильными заместителями посетил поселок совхоза «Буденновец». В ходе объезда он оценил состояние многоквартирных домов, благоустройство территорий, а также пообщался с местными жителями и активистами волонтерской группы.

Началась поездка с осмотра мемориала павшим в Великой Отечественной войне — сотни фамилий сельчан высечены на камне, за объектом бережно ухаживают жители и школьники. Глава округа обратил внимание на содержание многоквартирных домов: заместителю главы Игорю Крулю поручено разобраться с управляющей компанией и навести порядок. Также будут устранены замечания по содержанию детской игровой площадки.

Михаил Шувалов познакомился с работой волонтерской группы, объединяющей 21 активиста серебряного возраста из поселка «Буденновец», села Вороново и соседних СНТ. Координатор Светлана Дашкова рассказала, что добровольцы уже сплели 100 маскировочных сетей, делают окопные свечи и другие необходимые на фронте вещи. Глава муниципалитета поблагодарил женщин за труд и поинтересовался нуждами жителей. Мастерицы попросили обустроить дорогу к кладбищу в селе Вороново, а также добавить один дневной рейс автобуса № 53 и скорректировать время утреннего рейса для удобной поездки в Дмитров на электрички. Михаил Шувалов пообещал обратиться с этим предложением в Мострансавто.

В завершение объезда глава посетил местный Дом культуры, где познакомился с работой театрального класса и изостудии. «Мы объехали поселок вместе с моими заместителями — чтобы видеть проблемы не из кабинета, а на месте. Такие объезды идут постоянно. Все замечания по благоустройству взяты на контроль. Отдельное спасибо волонтерам „Буденновца“. Глядя на их самоотдачу, понимаешь: именно такие люди — гордость нашего округа. Низкий поклон каждому из них за труд и верность долгу», — отметил Михаил Шувалов.