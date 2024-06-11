Глава Дмитрова предложил капитально отремонтировать здание соццентра «Остров надежды»

Центр помощи семье и детям «Остров надежды» работает в Дмитрове на протяжении двух лет. За это время поддержку получили сотни жителей. Для этого там работают соцработники, психологи, педагоги и реабилитологи.

В учреждении проходят подготовку будущие приемные родители, социализируются сироты, а также работает «Школа осознанного родительства». Центр посетил глава округа Илья Поночевный. Вместе с директором он обсудил капитальный ремонт здания и возможность сделать подъезд общественного транспорта.

«Цели и задачи учреждения — это одна и очень большая — оказать посильную помощь семьям, которым эта помощь нужна. Помощь может быть разная: консультации, где-то медицинская помощь, может быть помощь просто словесная, может быть оказать досуговую помощь, поэтому каждая семья, каждый ребенок, каждый взрослый — это индивидуальная работа», — отметила директор центра Светлана Исаева.

В центре работают талантливые педагоги, которые используют уникальные методы: песочную, театральную, мультипликационную и другие терапии.

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