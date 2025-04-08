Глава Дмитрова поздравил ветерана Марию Барсученко со 104-м днем рождения

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин и председатель совета депутатов Михаил Зернов навестили участницу Великой Отечественной войны Марию Барсученко. Они поздравили героиню битвы за Москву со 104-м днем рождения.

Мария Барсученко пригласила гостей к столу и угостила чаем. Иван Курданин пожелал ветерану здоровья, бодрости духа и благополучия от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он также рассказал имениннице о том, как в Дмитровском округе готовятся к празднованию 80-летия Великой Победы. Мария Барсученко показала гостям альбом с фотографиями и прочитала стихотворение собственного сочинения о Победе.

«Вы вписали важную страницу в историю нашей страны и битвы за Москву. Вас знают, любят и гордятся тем, что являются вашими земляками, все жители нашего округа. Я всегда рад встрече и возможности вновь поговорить с вами», — обратился Иван Курданин к ветерану.

Недавно руководитель муниципалитета вручил Марии юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Жизнь и подвиг Марии Барсученко, кавалера ордена Красной Звезды, почетного жителя Дмитрова — живой пример для всех нас. Как надо честно жить, растить детей и любить Родину», — сказал он.

Отметим, что Мария Барсученко во время битвы за Москву совершила подвиг, изменивший ход сражения. Будучи стрелочницей, она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Состав вовремя преградил путь вражеским танкам, которые прорывались через канал для оккупации Дмитрова. За мужество ее наградили орденом Красной Звезды.