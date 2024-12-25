Глава Дмитрова поздравил сотрудников сферы образования с Новым годом

Встреча главы муниципалитета с директорами образовательных организаций и молодыми педагогами прошла в Дмитрове. На ней подвели итоги года в сфере и наградили отличившихся педагогов.

Мероприятие состоялось в центре детского творчества «Радуга». Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин вручил благодарственные письма педагогам и коллективам, достигшим в 2024 году высоких результатов.

Награды получили и представители сферы, активно оказывающие поддержку бойцам спецоперации. За сбор гумпомощи, изготовление подарков и отправку рисунков бойцам СВО наградили Дмитровскую школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Дмитровскую школу № 2, Катуаровскую и Рогачевскую школы.

«Учить и воспитывать детей — нелегкий труд. Именно вы сегодня закладываете фундамент нашего общего будущего — воспитывая, давая знания нашим детям. Спасибо вам за вашу работу, и как глава округа говорю: мы и дальше будем полностью поддерживать сферу образования. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, терпения и новых успехов в наступающем году», — сказал Иван Курданин.

Также на встрече озвучили итоги года в образовательной сфере. Так, каждый третий выпускник округа набирает 220 баллов и выше по трем предметам при сдаче ЕГЭ, более 150 учеников стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, еще восемь детей отличились на ее федеральном этапе.

Поздравления в адрес учителей звучали также от благочинного Дмитровского церковного округа протоиеря Афанасия Чорногуза и депутата Московской областной думы Марины Шевченко.

Кроме того, объявили итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют». Лучшими назвали учителя русского языка и литературы из лицея № 4 Анну Тырлову, учителя английского языка из гимназии «Дмитров» Ольгу Лапину и

учителя начальных классов из Синьковской школы № 2 Татьяну Панину.