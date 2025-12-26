Глава Дмитрова поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний»

В Дмитрове проходит всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». В этом году в ней приняли участие глава округа Михаил Шувалов, его заместители, руководители учреждений и подведомственных организаций, а также муниципальные депутаты.

На елке разместили открытки, в которых дети написали свои желания на Новый год. Всего было 123 послания: 75 — от учеников Яхромской и Дмитровской школ интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 48 — от участников «Мастерской Деда Мороза» партии «Единая Россия».

«Исполнить новогоднее желание совсем несложно, но это может сделать ребенка чуточку счастливее. Мы все родом из детства. Вспомните, как каждый из нас ждал Нового года, с замиранием сердца заглядывал под елку и радовался подаркам от Деда Мороза, верил в чудо. Давайте сегодня поможем новогоднему волшебнику исполнить желания детей», — сказал Михаил Шувалов.

Михаил Шувалов подарит подопечным куклу Барби, большой набор развивающих игр и аппарат для выжигания.

Затем другие участники взяли по открытке, в которых дети просили подарить футбольный мяч, набор машинок, мягкого котика, книжку, снегокат и коньки.

«Дети обязательно должны быть счастливы, особенно в Новый год. Для меня большая честь стать помощником Деда Мороза и исполнить детские желания. Я с радостью это сделаю», — поделился Михаил Шувалов.