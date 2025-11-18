Глава Дмитрова посетил тепличный комплекс «Подосинки»
Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувало 14 ноября посетил тепличный комплекс «Подосинки». Предприятие является одним из лидеров в России на рынке выращивания роз.
Из дмитровских теплиц заказчикам ежегодно отправляются более 20 миллионов роз 240 сортов. Продукция пользуется высоким спросом и составляет серьезную конкуренцию цветам зарубежных производителей.
Успешность предприятия и его известность подтверждает тот факт, что в этом году, в канун Международного женского дня, площадку для выращивания самого популярного цветка посетил премьер министр России Михаил Мишустин.
«На следующий год наше предприятие отметит свое двадцатилетие. Мы начинали с теплицы площадью три гектара. Сейчас же у нас три теплицы общей площадью девять гектаров», — сообщила предприниматель и учредитель комплекса, депутат Совета депутатов Дмитровского округа Юлия Чарышкина.
Она показала Михаилу Шувалову одну из теплиц и подробно рассказала о том, как организовано производство по выращиванию роз.
Производственный цикл включает обработку цветов, калибровку на автоматических линиях, упаковку и обеспечение максимально щадящих условий хранения перед доставкой.
«В одном месте сразу столько роз. Это настоящее чудо! Вы выращиваете красоту, которая потом наполняет сердца любовью и чувством прекрасного. Желаю вашему предприятию уверенного развития, новых успехов и процветания», — сказал Михаил Шувалов коллективу предприятия.
Он вручил благодарственные письма главы округа ряду сотрудников тепличного комплекса. Главный агроном комплекса Георгий Назарь удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области».