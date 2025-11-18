Глава Дмитрова посетил тепличный комплекс «Подосинки»

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувало 14 ноября посетил тепличный комплекс «Подосинки». Предприятие  является  одним из лидеров в России на рынке выращивания роз.

Из дмитровских теплиц заказчикам ежегодно отправляются более 20 миллионов роз 240 сортов. Продукция пользуется высоким спросом и составляет серьезную конкуренцию цветам зарубежных производителей.

Успешность предприятия и его известность подтверждает тот факт, что в этом году, в канун Международного женского дня, площадку для выращивания самого популярного цветка посетил премьер министр России Михаил Мишустин.

«На следующий год наше предприятие отметит свое двадцатилетие. Мы начинали с теплицы площадью три гектара. Сейчас же у нас три теплицы общей площадью девять гектаров», — сообщила предприниматель и учредитель комплекса, депутат Совета депутатов Дмитровского округа Юлия Чарышкина.

Она показала Михаилу Шувалову одну из теплиц и подробно рассказала о том, как организовано производство по выращиванию роз.

Производственный цикл включает обработку цветов, калибровку на автоматических линиях, упаковку и обеспечение максимально щадящих условий хранения перед доставкой.

«В одном месте сразу столько роз. Это настоящее чудо! Вы выращиваете красоту, которая потом наполняет сердца любовью и чувством прекрасного. Желаю вашему предприятию уверенного развития, новых успехов и процветания», — сказал Михаил Шувалов коллективу предприятия.

Он вручил благодарственные письма главы округа ряду сотрудников тепличного комплекса. Главный агроном комплекса Георгий Назарь удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области».

