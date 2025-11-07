Глава Дмитрова посетил музей Канала имени Москвы
Глава Дмитровского муниципального округа, посетил музей Канала имени Москвы. Он оценил его потенциал для развития туризма.
Музей расположен в филиале ФГБУ «Канал имени Москвы» — на территории Яхромского района гидросооружений. Его экспозиция богата и многогранна.
Для Михаила Шувалова провели экскурсию, в ходе которой сотрудник филиала Галина Юрченко рассказала много интересных фактов об истории канала.
Глава округа узнал, почему трасса канала прошла именно через Дмитровский район, как всего за пять лет было создано это, без преувеличения, техническое чудо XX века и какую роль строительство сыграло в развитии Дмитрова — от коммунальной инфраструктуры до культуры. Кроме того, ему рассказали, как канал защищал Подмосковье в годы войны.
Руководитель округа осмотрел уникальные экспонаты, в том числе рабочий стол Николая Ежова, который до назначения народным комиссаром НКВД занимал пост наркома водного транспорта СССР.
«Спасибо за увлекательную экскурсию. Я в восторге! Канал имени Москвы — это действительно рукотворное чудо, место, где сплелись воедино гениальность русской инженерной школы и трагедия народа», — поделился впечатлениями Михаил Шувалов.
В завершение визита обсудили возможности сотрудничества в организации экскурсий для туристических групп в этот уникальный музей.