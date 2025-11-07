Глава Дмитрова посетил музей Канала имени Москвы

Глава Дмитровского муниципального округа, посетил музей Канала имени Москвы. Он оценил его потенциал для развития туризма.

Музей расположен в филиале ФГБУ «Канал имени Москвы» — на территории Яхромского района гидросооружений. Его экспозиция богата и многогранна.

Для Михаила Шувалова провели экскурсию, в ходе которой сотрудник филиала Галина Юрченко рассказала много интересных фактов об истории канала.

Глава округа узнал, почему трасса канала прошла именно через Дмитровский район, как всего за пять лет было создано это, без преувеличения, техническое чудо XX века и какую роль строительство сыграло в развитии Дмитрова — от коммунальной инфраструктуры до культуры. Кроме того, ему рассказали, как канал защищал Подмосковье в годы войны.