Глава Дмитрова Поночевный встретился с лыжниками в Центре зимних видов спорта

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с воспитанниками Центра зимних видов спорта. Юные лыжники рассказали, что тренировки не прекращают летом благодаря оснащению комплекса.

Отделение лыжных гонок школы олимпийского резерва «Дмитров» и секция по биатлону базируются в Центре зимних видов спорта во Внуковском микрорайоне.

Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с лыжниками. Они рассказали, что летом не прекращают тренировки и поддерживают форму в кроссах, на велосипедах и роллерах.

«Ребята — большие молодцы. Они успешно защищают честь округа на всероссийских соревнованиях. Кто-то из них имеет первый юношеский разряд, кто-то — уже взрослый. Пожелал успехов и, конечно, побед!» — отметил глава Илья Поночевный.

Центр зимних видов спорта в Дмитрове оборудован необходимой инфраструктурой. На базе комплекса есть лыжные и беговые трассы, поле для биатлона. Любители занимаются скандинавской ходьбой на грунтовых дорожках и спортивных тропах в сосновом лесу.

Кроме того, жители округа могут взять в прокат велосипед, самокат, коньки или лыжероллеры с полным защитным комплектом. Трасса на три километра заасфальтирована, а дорожка на пять километров проходит по лесу одним кругом.

Для жителей Дмитрова также открыта площадка ГТО с тренажерами на все группы мышц.

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