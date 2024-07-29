Глава Дмитрова Поночевный проверил работу детского сада «Сказка»

Глава городского округа Илья Поночевный встретился с руководителями детского сада «Сказка», а также ответил на вопросы детей и родителей. Градоначальнику рассказали о программах, которые работают в образовательном учреждении.

Заведующая Елена Силонова рассказала Илье Поночевному, что сейчас они готовятся к новому учебному году: благодаря средствам из местного бюджета отремонтируют санузел в группе № 7, установят сантехнику в группе № 1 и за счет «гранта главы» приведут в порядок буфетную в группе № 7.

Глава Дмитрова Илья Поночевный также встретился с родителями. Они обсудили совместный отдых, мечты, развитие интересов, прибавки в местный бюджет и рабочие места для жителей городского округа. Участники разговора вспомнили детство и то, кем хотели стать, когда вырастут. Например, Илья Поночевный рассматривал несколько вариантов: строитель, инженер, военный и летчик.

«А вот бабушка моя мне говорила, что я буду прокурором, потому что деловой очень. Вот, вырос, прокурором не стал, но юридическое образование имею», — поделился Илья Игоревич.

В детском саду «Сказка» созданы условия для того, чтобы ребенок еще в ранние годы смог понять, что ему нравится. В учреждении есть все для разностороннего развития: цифровая образовательная среда, благоустроенная территория, открытая и доступная атмосфера для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята проводят эксперименты и опыты, приобщаются к культуре, изучают инженерию и робототехнику, занимаются спортом и укрепляют здоровье.

Детский сад «Сказка» работает более 40 лет. Он входит в образовательный комплекс школы № 3. В учреждении работают 15 групп, его посещают 295 воспитанников. Отдельно существует группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

В конце рабочего визита Илья Поночевный отметил, что в «Сказке» создана дружелюбная и уютная атмосфера — это совместная работа коллектива и родителей.

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