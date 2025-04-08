Глава Дмитрова побывал на экскурсии в музее истории УМВД

Экскурсию по местному музею истории управления Министерства внутренних дел организовали для главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина. Ранее его пригласили на нее на выездной администрации.

Идею предложила председатель первичной организации ветеранов УМВД Римма Михеева. Она сама показала экспозицию главе муниципалитета.

Ивану Курданину рассказали об истории становления и развития органов правопорядка в Дмитрове, героических страницах истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Также участие в мероприятии приняли представители ДОСААФ России: заместитель председателя регионального отделения организации Анатолий Гаврилов и председатель Дмитровского отделения Владимир Гасков. Они передали в музей новый экспонат — артиллерийскую гильзу времен войны.

«Такие энтузиасты выполняют поистине важную миссию. Они работают с подростками и молодежью, занимаясь военно-патриотическим воспитанием. Но их вклад этим не ограничивается — они также собирают и бережно хранят для будущих поколений нашу историю, историю земли, на которой мы живем», — поделился Иван Курданин.