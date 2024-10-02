Глава Дмитрова ответил вопросы жителей о ЖКХ на личном приеме

Жители Дмитровского городского округа задали вопросы главе муниципалитета на его личном приеме. Большинство тем касалось благоустройства их дворов или населенных пунктов, а также жилищно-коммунального хозяйства.

К примеру, пенсионер из Дмитрова обратился к главе округа по поводу отсутствия удобного подъезда к кладбищу в селе Жестылево. Глава городского округа Дмитров Илья Поночевный поручил своим заместителям Людмиле Докучаевой и Константину Соловьеву проверить ситуацию прямо на месте.

Жители улиц Загорская, Фабричная и Фабричный переулок попросили установить новую детскую спортивную площадку, так как на старой недавно были частично демонтированы некоторые элементы. Им пояснили, что опасные элементы убрали специально, но теперь установку детской площадки постараются включить в план на следующий год.

«Все обращения граждан взяты на мой личный контроль до полного исполнения, заявители будут проинформированы о результатах в установленные законом сроки», — сказал Илья Поночевный.

Напомним, что запись на прием к главе округа или его заместителям идет по телефону 8(496)221-98-04 или в Общественной приемной.

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