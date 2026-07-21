Глава Дмитрова отметил работу фельдшера областной станции скорой помощи

Фельдшер Дмитровской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи Юлия Катасонова, имеющая 32-летний стаж работы в службе скорой помощи, остается верна выбранной профессии с момента трудоустройства. За свою карьеру она выезжала на тысячи вызовов, включая дорожные роды и работу в период пандемии COVID-19, и сегодня продолжает помогать людям в сложных жизненных ситуациях.

Юлия Валерьевна родилась и выросла в Дмитрове, окончила среднюю школу № 8, затем Дмитровское медицинское училище по специальности «фельдшер». Во время производственной практики на станции скорой помощи она определила свое профессиональное призвание. Первый самостоятельный выезд, по ее воспоминаниям, сопровождался чувством ответственности и поддержкой опытных наставников.

За десятилетия службы фельдшер запомнила множество случаев, особенно дорожные роды, произошедшие во время транспортировки пациентки в Дубну. Водитель Владимир Федотов помогал держать новорожденную девочку, пока Юлия Валерьевна оказывала помощь матери. В период пандемии COVID-19 она вместе с коллегами работала на передовой, осваивая новые протоколы и продолжая выходить на смены, несмотря на риск заражения.

В настоящее время Юлия Катасонова временно исполняет обязанности фельдшера по приему вызовов, но планирует вернуться в выездную бригаду. Помимо основной работы, она возглавляет профсоюзную организацию Дмитровской подстанции, оказывая коллегам помощь в решении рабочих и социальных вопросов.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что такие специалисты являются опорой системы здравоохранения, и поблагодарил Юлию Валерьевну за профессионализм, ответственность и преданность профессии. Сама фельдшер признается, что главным богатством считает родной Дмитров, семью и любимую работу, которые составляют основу ее счастья.