Глава Дмитрова отчитался перед жителями по вопросам дорожного хозяйства

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 28 июля представил ежегодный отчет о работе за 12 месяцев. Одна из ключевых тем — дорожное хозяйство.

Дмитровский округ — третий по территории муниципалитет в Подмосковье, а протяженность его дорог — одна из самых больших в регионе.

Главный инфраструктурный проект года — строительство нового Рогачевского моста в Дмитрове. Оно стартовало в прошлом году и выходит на финишную прямую. Смыкание пролетов запланировано на середину августа, а к концу года мост должен быть полностью готов. Подрядчик обещает, что сооружение простоит минимум 100 лет — в его возведении используют легированную сталь и современные технологии.

Одновременно идет реконструкция 3,3 километра дороги: расширение до четырех полос, строительство путепровода через железнодорожные пути, съезда на улицу Луговую и нового проезда вдоль путей. Проект затронет более 200 тысяч жителей — водители смогут экономить до 40 минут в пути. Для пешеходов и автомобилистов появятся новые зоны безопасности и шумозащитные экраны. Часть старого моста сохранят как мемориал строителям канала и моста.

За прошлый год в округе привели в порядок 53 километра дорог — 61 дорогу. Устранили 11 715 ям на дорожном покрытии. Отремонтировали мост на улице Московской в Дмитрове и построили транспортную развязку на пересечении трасс А‑113 «ЦКАД» и А‑104. Установили 510 дорожных знаков, 40 искусственных неровностей и три новых светофора. Десять пешеходных переходов оснастили подсветкой, еще семь перевели в регулируемые.

В планах на 2026 год — ремонт 60 дорог общей протяженностью 70 километров и устранение более 33 тысяч ям. Ожидается поставка девяти новых автобусов для обновления парка.

«Напряженность в сфере пассажирских автобусных перевозок чувствуем и работаем с коллегами из „Мострансавто“ по урегулированию проблемы», — отметил Михаил Шувалов.